Спілкувався з бійцями та ознайомлювався з побутом. Залужний відвідав зону ООС (фото)

Генерал-лейтенант ЗСУ перевірив, як дотримуються його наказу про скасування зайвої паперової роботи на взводно- та ротноопорних пунктах, і побував на позиціях ООС.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний відвідав зону проведення ООС. Там він простежив за тим, як імплементують нові методи спостереження за діями ворога. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.

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Повідомляється, що на українських позиціях Залужний побував разом із командувачем Об'єднаними силами Олександром Павлюком. Військові побували як на позиціях у Луганській, так і в Донецькій областях. У ході робочої поїздки Залужний поспілкувався з військовими, які служать безпосередньо на лінії зіткнення.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Також був огляд імплементації нових методів спостереження за ворогом — використання оптичних технічних засобів, які мінімізують ризики для військових під час спостереження. Головнокомандувач перевірив, як виконується його указ про відсутність зайвої документації на взводних і ротних опорних пунктах, і ознайомився з побутовими умовами бійців.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Делегація, яка приїхала в зону ООС, вшанувала пам'ять захисників України, які загинули на позиціях у березні 2021 року.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Нагадаємо, в інтерв'ю для Радіо Свобода генерал-лейтенант Залужний заявив, що повернув на лінію фронту всі контрснайперські групи. Також він зняв усі обмеження щодо ведення вогню у відповідь на обстріли, скасувавши при цьому частину паперової роботи.