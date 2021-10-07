Спілкувався з бійцями та ознайомлювався з побутом. Залужний відвідав зону ООС (фото)
Генерал-лейтенант ЗСУ перевірив, як дотримуються його наказу про скасування зайвої паперової роботи на взводно- та ротноопорних пунктах, і побував на позиціях ООС.
Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний відвідав зону проведення ООС. Там він простежив за тим, як імплементують нові методи спостереження за діями ворога. Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил.
Повідомляється, що на українських позиціях Залужний побував разом із командувачем Об'єднаними силами Олександром Павлюком. Військові побували як на позиціях у Луганській, так і в Донецькій областях. У ході робочої поїздки Залужний поспілкувався з військовими, які служать безпосередньо на лінії зіткнення.
Також був огляд імплементації нових методів спостереження за ворогом — використання оптичних технічних засобів, які мінімізують ризики для військових під час спостереження. Головнокомандувач перевірив, як виконується його указ про відсутність зайвої документації на взводних і ротних опорних пунктах, і ознайомився з побутовими умовами бійців.
Делегація, яка приїхала в зону ООС, вшанувала пам'ять захисників України, які загинули на позиціях у березні 2021 року.
Нагадаємо, в інтерв'ю для Радіо Свобода генерал-лейтенант Залужний заявив, що повернув на лінію фронту всі контрснайперські групи. Також він зняв усі обмеження щодо ведення вогню у відповідь на обстріли, скасувавши при цьому частину паперової роботи.