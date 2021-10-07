После сквозного пулевого ранения в голову: боец ВСУ пришел в себя (видео)

Украинский военный Андрей Дячишин провел 23 дня в реанимации, из которых 10 в искусственной коме. Он получил пулевое ранение в результате снайперского огня.

Тяжелораненый боец Андрей Дячишин из 28-й бригады имени короля Данила пришел в себя после 10 дней комы. Об этом сообщает гендиректор Днепропетровской обласной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

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Главврач назвал выход из комы военного настоящим чудом.

"Сквозное диаметрально пулевое ранение головного мозга. Многочасовая сложная операция. Сейчас Андрей очень успешно продолжает реабилитацию во Львовском военно-медицинском клиническом центре. И снова сенсация — полная сознание. Это лучшие военные врачи, которые за 7 лет стали нашими ближайшими фронтовыми друзьями. Кланяемся перед ними", — заявил Рыженко.

29 августа Андрей Дячишин получил тяжелое пулевое ранение в голову. Около месяца за его жизнь боролись медики в Днепре. Боец провел 23 дня в реанимации, из них 10 дней в искусственной коме. Свой 28-й День рождения Дячишин встретил в больнице.

23 сентября его состояние позволило перевезти его санитарным бортом во Львов. Как видно из видео, сейчас боец полностью в сознании и разговаривает.

"Передаю привет маме. А пацанам передавать привет? Пацанам привет передавать", — такой диалог звучит в видео.

Напомним, 3 сентября стало известно о состоянии раненого бойца в зоне ООС. На тот момент Дячишин был под аппаратом ИВЛ и в искусственной коме.

23 сентября санитарный борт перевез 8 бойцов ВСУ, среди которых оказался и Андрей Дячишин. Военных доставили во Львов.