Після наскрізного кульового поранення в голову: боєць ЗСУ отямився (відео)

Український військовий Андрій Дячишин провів 23 дня в реанімації, з яких 10 у штучній комі. Він отримав кульове поранення в результаті снайперського вогню.

Тяжкопоранений боєць Андрій Дячишин із 28-ї бригади імені короля Данила прийшов до тями після 10 днів коми. Про це повідомляє гендиректор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко у Facebook.

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Головлікар назвав вихід із коми військового справжнім дивом.

"Наскрізне діаметрально кульове поранення головного мозку. Багатогодинна складна операція. Зараз Андрій дуже успішно продовжує реабілітацію у Львівському військово-медичному клінічному центрі. І знову сенсація — повна свідомість. Це найкращі військові лікарі, які за 7 років стали нашими найближчими фронтовими друзями. Вклоняємося перед ними", — заявив Риженко.

29 серпня Андрій Дячишин отримав важке кульове поранення в голову. Близько місяця за його життя боролися медики в Дніпрі. Боєць провів 23 дні у реанімації, з них 10 днів у штучній комі. Свій 28-й День народження Дячишин зустрів у лікарні.

23 вересня його стан дозволив перевезти його санітарним бортом до Львова. Як видно з відео, зараз боєць повністю у свідомості та розмовляє.

"Передаю привіт мамі. А пацанам передавати привіт? Пацанам привіт передавати", — такий діалог звучить у відео.

Нагадаємо, 3 вересня стало відомо про стан пораненого бійця в зоні ООС. На той момент Дячишин був під апаратом ШВЛ і в штучній комі.

23 вересня санітарний борт перевіз 8 бійців ЗСУ, серед яких виявився й Андрій Дячишин. Військових доставили до Львова.