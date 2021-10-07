В Беларуси арестовали 200 человек из-за поддержки в соцсетях Андрея Зельцера

Глава МВД Иван Кубраков требует, чтобы предприятия проводили разъяснительные работы со своими сотрудниками касательно поведения в интернете.

В Беларуси задержали 200 человек за комментарии в соцсетях на тему убитого 28 сентября сотрудника белорусского КГБ. Об этом сообщает "Интерфакс".

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В стране продолжается кампания по преследованию пользователей соцсетей, которые положительно высказывались о погибшем Андрее Зельцере. По словам министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова, на сегодняшний день уже задержаны 200 человек, которые писали комментарии после гибели сотрудника КГБ и призывали "идти убивать не только сотрудников КГБ, но и других граждан, которые имеют другое мнение".

"Как только их задерживают, все вспоминают о своих семьях, о родных и близких. У всех есть семьи, и у сотрудника КГБ, который погиб при исполнении, тоже есть семья, он отдал свою жизнь за родину", — отметил он.

При этом министр дал совет руководителям белорусских предприятий, чтобы те в свою очередь проводили разъяснения для своих сотрудников, и указывали, как им вести себя на улице, и как себя вести в Интернете.

Ранее Фокус рассказывал о подробностях происшествия в квартире сотрудника IT компании EPAM Systems Андрея Зельцера, который не стал открывать двери в свою квартиру силовикам и был ими застрелен.

После инцидента Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор, а ныне депутат Палаты представителей Олег Белоконев предложил убить за одного погибшего сотрудника КГБ 20 или 100 человек.