У Білорусі заарештували 200 осіб через підтримку в соцмережах Андрія Зельцера

Глава МВС Іван Кубраков вимагає, щоб підприємства проводили роз'яснювальні роботи зі своїми співробітниками щодо поведінки в інтернеті.

У Білорусі затримали 200 осіб за коментарі в соцмережах на тему вбитого 28 вересня співробітника білоруського КДБ. Про це повідомляє "Інтерфакс".

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У країні триває кампанія з переслідування користувачів соцмереж, які позитивно висловлювалися про загиблого Андрія Зельцера. За словами міністра внутрішніх справ Білорусі Івана Кубракова, на сьогоднішній день вже затримані 200 осіб, які писали коментарі після загибелі співробітника КДБ і закликали "йти вбивати не тільки співробітників КДБ, а й інших громадян, які мають іншу думку".

"Щойно їх затримують, всі згадують про свої сім'ї, про рідних і близьких. У всіх є сім'ї, і в співробітника КДБ, який загинув при виконанні, теж є сім'я, він віддав своє життя за батьківщину", — зазначив він.

При цьому міністр дав пораду керівникам білоруських підприємств, щоб ті зі свого боку проводили роз'яснення для своїх співробітників, і вказували, як їм поводитися на вулиці, і як поводитися в інтернеті.

Раніше Фокус розповідав про подробиці події в квартирі співробітника IT компанії EPAM Systems Андрія Зельцера, який не відкривав двері у свою квартиру силовикам і був ними застрелений.

Після інциденту колишній глава Генштабу Збройних сил Білорусі генерал-майор, а нині депутат Палати представників Олег Білоконев запропонував убити за одного загиблого співробітника КДБ 20 або 100 осіб.