Генерал ВВС США: Китай готовится к противостоянию с Соединенными Штатами на высшем уровне

Пекин десятилетиями изучал структуру и тактику американских войск, чтобы использовать их слабые места. Военно-воздушные силы США хотят переломить ситуацию в свою пользу с помощью самолетов нового поколения.

Не секрет, что конкуренция со стороны Китая заставляет ВВС США активнее работать над дорожной картой по созданию истребителей будущего. Генерал Марк Келли, командир штаба ВВС, объяснил важность дорожной карты истребителей будущего для подготовки к конфликту с Китаем на конференции Ассоциации ВВС Air, Space & Cyber Conference 2021, которая прошла на прошлой неделе.

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Фокус перевел новую статью Криса Осборна — высококвалифицированного эксперта по закупкам, логистике и технологиям, в прошлом работавшего в Пентагоне. В материале речь идет о том, что рассказал генерал Марк Келли и какие шаги по сдерживанию Китая будут предприняты руководством США уже в ближайшее время.

Пока США занимались Афганистаном, Китай наращивал силы

Пока ВВС США годами воевали на Ближнем Востоке с помощью техники, разработанной во времена холодной войны, Китай обновлял свои возможности для противодействия Соединенным Штатам.

"20 лет назад мы отправились в Афганистан, где оказывали неизменную и высококлассную поддержку в борьбе с повстанцами в очень благоприятных условиях, – сказал Келли. – В течение этих 20 лет Китай организовал, обучил и оснастил свои вооруженные силы, сосредоточившись на единственной цели. Он на высшем уровне подготовился к борьбе с нами".

Этот процесс начался с изучения Китаем успеха американских вооруженных сил во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году и продолжается до сих пор. Келли добавил интересные подробности насчет стратегических усилий Китая превзойти ВВС США и превзойти их в плане господства в воздухе и ведения боя.

Китай на высшем уровне подготовился к борьбе

"Китайцы знают, что основная часть истребителей США, которые вступят в эту схватку, была создана для базирования в Европе, чтобы противостоять Советскому Союзу, – рассказал генерал. – Они знают, что эти истребители в течение двух десятилетий использовались в практически тепличных условиях борьбы с повстанцами. Они знают, что наши истребители устарели. Они знают, что наших истребителей стало значительно меньше. Они знают, что в этом регионе расстояния и площадь водоемов несоизмеримо больше, а площадь суши, портов, коммуникационной инфраструктуры и железных дорог несоизмеримо меньше".

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Оборонные приоритеты Пекина основаны на изученных Китаем структуре, организации, стратегии и позиционировании американских сил.

"Их концепция обороны, основанная на ограничении доступа к территории, специально разработана для ограничения возможностей сил НАТО, которым придется действовать вне воздушного пространства НАТО", – сказал Келли.

Огромные просторы Тихоокеанского региона являются основополагающими для китайской стратегии ограничения доступа к территории. Китайские противокорабельные ракеты, баллистическое оружие большой дальности, мобильные ракетные установки, корабли и беспилотники – все это призвано помешать американским военным получить доступ к районам, расположенным вблизи границ Китая.

"Значительно труднее бороться с государством в его собственном суверенном пространстве, – сказал Келли. – Это одна из причин, почему Китай хотел бы получить Южно-Китайское море под свой суверенитет".

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Китай рассчитывает, что сможет вести боевые действия со своей суверенной территории и использовать все возможные преимущества. Вот почему Китай обладает превосходящей воздушной мощью в Тихоокеанском регионе, и это обстоятельство, по словам начальника штаба ВВС генерала Чарльза Брауна, необходимо изменить. Это означает, что Соединенные Штаты будут продолжать искать новые возможности базирования для своего воздушного флота пятого и шестого поколений, а также стелс-беспилотников.

"Нужно напоминать нашим людям и нам самим, что мы – сыновья и дочери летчиков, которые спроектировали, построили и эксплуатировали SR-71 над суверенной территорией, – говорит Келли. – Мы спроектировали и построили RQ-170, B-2, а теперь и B-21 для работы над суверенной территорией. Мы создали кибернетический потенциал для проникновения в суверенные сети. И наши противники будут бороться с нами на наших суверенных территориях, если мы им это позволим. Если вы хотите остаться мировой державой, необходимо повысить ставки и соперничать не только в глобальном общем пространстве, но и на суверенных территориях с высоким уровнем конкуренции".