Генерал ВПС США: Китай готується до протистояння зі Сполученими Штатами на вищому рівні

Пекін десятиліттями вивчав структуру й тактику американських військ, щоб використовувати їхні слабкі місця. Військово-повітряні сили США хочуть переламати ситуацію на свою користь за допомогою літаків нового покоління.

Не секрет, що конкуренція з боку Китаю змушує ВПС США активніше працювати над дорожньою картою зі створення винищувачів майбутнього. Генерал Марк Келлі, командир штабу ВПС, пояснив важливість дорожньої карти винищувачів майбутнього для підготовки до конфлікту з Китаєм на конференції Асоціації ВВС Air, Space & Cyber Conference 2021, яка пройшла минулого тижня.

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Фокус переклав нову статтю Кріса Осборна — висококваліфікованого експерта зі закупівель, логістики і технологій, який в минулому працював у Пентагоні. У матеріалі йдеться про те, що розповів генерал Марк Келлі та які кроки щодо стримування Китаю будуть зроблені керівництвом США вже найближчим часом.

Поки США займалися Афганістаном, Китай нарощував сили

Поки ВПС США роками воювали на Близькому Сході за допомогою техніки, розробленої за часів холодної війни, Китай оновлював свої можливості для протидії Сполученим Штатам.

"20 років тому ми вирушили до Афганістану, де надавали незмінну та висококласну підтримку в боротьбі з повстанцями в дуже сприятливих умовах, — сказав Келлі. — Протягом цих 20 років Китай організував, навчив та оснастив свої збройні сили, зосередившись на єдиній меті. Він на вищому рівні підготувався до боротьби з нами".

Цей процес почався з вивчення Китаєм успіху американських збройних сил під час операції "Буря в пустелі" в 1991 році та продовжується досі. Келлі додав цікаві подробиці щодо стратегічних зусиль Китаю перевершити ВПС США і перевершити їх у плані панування в повітрі та веденні бою.

Китай на вищому рівні підготувався до боротьби

"Китайці знають, що основна частина винищувачів США, які вступлять в цю сутичку, була створена для базування в Європі, щоб протистояти Радянському Союзу, — розповів генерал. — Вони знають, що ці винищувачі протягом двох десятиліть використовувалися в практично тепличних умовах боротьби з повстанцями. Вони знають, що наші винищувачі застаріли. Вони знають, що наших винищувачів стало значно менше. Вони знають, що в цьому регіоні відстані та площа водойм незрівнянно більша, а площа суші, портів, комунікаційної інфраструктури і залізниць незрівнянно менша".

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Оборонні пріоритети Пекіна засновані на вивчених Китаєм структурі, організації, стратегії та позиціонуванні американських сил.

"Їхня концепція оборони, заснована на обмеженні доступу до території, спеціально розроблена для обмеження можливостей сил НАТО, яким доведеться діяти поза повітряним простором НАТО", — сказав Келлі.

Величезні простори Тихоокеанського регіону є основними для китайської стратегії обмеженнями доступу до території. Китайські протикорабельні ракети, балістична зброя великої дальності, мобільні ракетні установки, кораблі та безпілотники — все це покликане перешкодити американським військовим отримати доступ до районів, розташованих поблизу кордонів Китаю.

"Значно важче боротися з державою в її власному суверенному просторі, — сказав Келлі. — Це одна з причин, чому Китай хотів би отримати Південно-Китайське море під свій суверенітет".

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Китай розраховує, що зможе вести бойові дії зі своєї суверенної території і використовувати всі можливі переваги. Ось чому Китай має відмінну повітряну міць в Тихоокеанському регіоні, і цю обставину, за словами начальника штабу ВПС генерала Чарльза Брауна, необхідно змінити. Це означає, що Сполучені Штати будуть продовжувати шукати нові можливості базування для свого повітряного флоту п'ятого та шостого поколінь, а також стелс-безпілотників.

"Потрібно нагадувати нашим людям і нам самим, що ми — сини і дочки льотчиків, які спроєктували, побудували й експлуатували SR-71 над суверенною територією, — говорить Келлі. — Ми спроєктували і побудували RQ-170, B-2, а тепер і B-21 для роботи над суверенною територією. Ми створили кібернетичний потенціал для проникнення в суверенні мережі. І наші противники будуть боротися з нами на наших суверенних територіях, якщо ми їм це дозволимо. Якщо ви хочете залишитися світовою державою, необхідно підвищити ставки і змагатися не тільки в глобальному загальному просторі, але й на суверенних територіях із високим рівнем конкуренції".