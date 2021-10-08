На учениях РФ корабли провели стрельбу из реактивной установки разминирования УР-77 (фото)

Российские военные провели учения на Камчатке, на которых применялась ударная авиация, боевые корабли и бронетехника.

В России на полигоне в Приморском крае проходят учения Тихоокеанского флота, в ходе которых были применены установки УР-77 "Змей Горыныч". Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Сообщается, что всего к маневрам привлекли 5000 военных и различную военную технику, в том числе 15 кораблей, катеров и суден обеспечения. Также в учениях приняла участие и морская авиация.

[ + – ] Ударные вертолеты Ка-52 Фото: Минобороны РФ

Российские военные начали учения с высадки с десантных кораблей на необорудованное побережье Камчатки. Их прикрытие с воздуха обеспечивали штурмовики Су-25 и ударные вертолеты Ка-52.

Во второй фазе военнослужащие отрабатывали атаку с моря. Боевые корабли нанесли удары по огневым точкам противника, а перед этим с кораблей были запущены снаряды реактивной установки разминирования УР-77. В армии УР-77 прозвали "Змеем Горынычем".

[ + – ] УР-77 на кораблях Фото: ТАСС

УР-77 — это советская установка разминирования, которая первоначально создавалась на базе САУ "Гвоздика". Она предназначена для разминирования территории, создавая в минных полях ходы до 6 метров шириной. Разминирование осуществляется путем возникновения ударной волны от взрыва выпускаемого заряда, которая воздействует на взрыватель мины.

В конце учений ракетные комплексы "Стрела-10" и ЗСУ-23-4 "Шилка" отрабатывали нападение с воздуха. Личный состав доставляли на БТР-82А и БМП-3.

Фото: Минобороны РФ

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