На навчаннях РФ кораблі провели стрілянину з реактивної установки розмінування УР-77 (фото)

Російські військові провели навчання на Камчатці, на яких застосовувалася ударна авіація, бойові кораблі та бронетехніка.

У Росії на полігоні в Приморському краї проходять навчання Тихоокеанського флоту, в процесі яких були застосовані установки УР-77 "Змій Горинич". Про це повідомляє Міноборони РФ.

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Повідомляється, що всього до маневрів залучили 5 000 військових і різну військову техніку, зокрема 15 кораблів, катерів і суден забезпечення. Також у навчаннях взяла участь і морська авіація.

[ + – ] Ударні вертольоти Ка-52 Фото: Мiнобороны РФ

Російські військові почали навчання з висадки з десантних кораблів на необладнане узбережжя Камчатки. Їх прикриття з повітря забезпечували штурмовики Су-25 та ударні вертольоти Ка-52.

У другій фазі військовослужбовці відпрацьовували атаку з моря. Бойові кораблі завдали ударів по вогневих точках противника, а перед цим із кораблів були запущені снаряди реактивної установки розмінування УР-77. В армії УР-77 прозвали "Змієм Гориничем".

[ + – ] УР-77 на кораблях Фото: ТАСС

УР-77 — це радянська установка розмінування, яка спочатку створювалася на базі САУ "Гвоздика". Вона призначена для розмінування території, створюючи в мінних полях ходи до 6 метрів шириною. Розмінування здійснюється шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху заряду, що випускається, яка впливає на детонатор міни.

Наприкінці навчань ракетні комплекси "Стріла-10" і ЗСУ-23-4 "Шилка" відпрацьовували напад із повітря. Особовий склад доставляли на БТР-82А і БМП-3.

Фото: Мiнобороны РФ

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