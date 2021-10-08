3-й полк ССО Украины заступил на боевое дежурство сил быстрого реагирования НАТО (видео)
NATO Response Forse предназначены для выполнения миссий в любой точке земного шара. Украинские бойцы прошли оценивание в феврале 2021 года.
Бойцы 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго выполнили все требования стандартов НАТО для вступления на боевое дежурство NATO Response Forse. Об этом сообщает пресс-служба полка ССО в Facebook.
"Вступление на боевое дежурство NATO Response Forse — это большой шаг для украинской армии и преодолении старой системы для создания новых штатов, возможностей и стандартов. Командование части поздравляет военнослужащих с прохождением оценки", — указывается в публикации.
Оценивание НАТО первого уровня NEL-1 бойцы полка прошли во время многонациональных учений Silver Saber-2021.
Командующий Силами спецопераций генерал-майор Григорий Галаган заявлял, что приобретение взаимосовместимости украинских спецназовцев с подразделениями стран НАТО — это один из ключевых пунктов.
Для чего существует NATO Response Forse, и что это дает ССО Украины?
Силы быстрого реагирования НАТО — это особое подразделение Альянса, которые должны прибыть за определенное время в любую точку земного шара. Сигнал о переброски сил дает командоване ССО НАТО в Европе. Украинские военные будут совместно с натовскими силами отрабатывать определенные процедуры.
"Это (боевое дежурство НАТО) дает возможность приобрести опыт наших иностранных коллег, участие в общих операциях и поддержку, необходимую по время длительной военной агрессии", — заявил Галаган.
Напомним, украинские женщины-командиры впервые пройдут проверку соответствия стандартом НАТО 2 уровня.