3-й полк ССО України заступив на бойове чергування сил швидкого реагування НАТО (відео)

NATO Response Forse призначені для виконання місій в будь-якій точці земної кулі. Українські бійці пройшли оцінювання в лютому 2021 року.

Бійці 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго виконали всі вимоги стандартів НАТО для вступу на бойове чергування NATO Response Forse. Про це повідомляє пресслужба полку ССО у Facebook.

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"Вступ на бойове чергування NATO Response Forse — це великий крок для української армії та подолання старої системи для створення нових штатів, можливостей і стандартів. Командування частини вітає військовослужбовців із проходженням оцінки", — вказується в публікації.

Оцінювання НАТО першого рівня NEL-1 бійці полку пройшли під час багатонаціональних навчань Silver Saber-2021.

Командувач Силами спецоперацій генерал-майор Григорій Галаган заявляв, що придбання взаємосумісності українських спецназівців із підрозділами країн НАТО — це один із ключових пунктів.

Для чого існує NATO Response Forse, і що це дає ССО України?

Сили швидкого реагування НАТО — це особливий підрозділ Альянсу, які повинні прибути за певний час у будь-яку точку земної кулі. Сигнал про перекидання сил дає командування ССО НАТО в Європі. Українські військові будуть спільно з натовськими силами відпрацьовувати певні процедури.

"Це (бойове чергування НАТО) дає можливість набути досвіду наших закордонних колег, участі в спільних операціях і підтримку, необхідну на час тривалої військової агресії", — заявив Галаган.

Нагадаємо, українські жінки-командири вперше пройдуть перевірку відповідності стандарту НАТО 2 рівня.

У червні сертифікацію НАТО 1 рівня проходили морпіхи.