"Экономим на закупке топлива": у Минобороны не хватает 7,1 млрд грн на армию (видео)

По словам заммнистра обороны Носова, для погашения задолженности нужно вносить правки в бюджет. На данный момент министерство экономит на премиях и топливе.

Замминистра обороны Александр Носов на заседании Верховной Рады заявил, что в Минобороны не хватает 7,1 млрд гривен, из которых 2,1 млрд в виде задолженности по премиям.

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Для погашения задолженности, по словам Носова, необходимо внести поправки в бюджет, потому что помимо задолженностям по одноразовым выплатам, войску не хватает 7,1 млрд гривен. Однако при этом выплаты за август и сентябрь выплачены в полном объеме.

"Для того, чтобы выплачивать вознаграждение всем военнослужащим, в том числе единовременные выплаты, мы сейчас идем на то, что экономим деньги на закупки топлива и на выплаты премий высшему руководящему составу Министерства обороны", — рассказал Носов.

Добавим, что о задолженности в армии стало известно 5 октября. Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман получил ответ от Минобороны о финансировании армии. В нем указывалось, что армии не хватает 2,325 млрд гривен по состоянию на 27 сентября.

Напомним, из Военно-воздушных сил массово увольняются летчики из-за низкой зарплаты и большого количества бюрократии.

В бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение военного бюджета до 319,4 млрд гривен. Для сравнения в нынешнем году на оборону выделено 267,3 млрд гривен.