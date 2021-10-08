"Заощаджуємо на закупівлі палива": у Міноборони не вистачає 7,1 млрд грн на армію (відео)

За словами заммністра оборони Носова, для погашення заборгованості потрібно вносити правки до бюджету. Наразі міністерство економить на преміях та паливі.

Заступник міністра оборони Олександр Носов на засіданні Верховної Ради заявив, що в Міноборони не вистачає 7,1 млрд гривень, з яких 2,1 млрд у вигляді заборгованості за премії.

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Для погашення заборгованості, за словами Носова, необхідно внести поправки до бюджету, тому що крім заборгованостей за одноразові виплати, війську бракує 7,1 млрд гривень. Однак при цьому виплати за серпень і вересень виплачені в повному обсязі.

"Для того, щоб виплачувати винагороду всім військовослужбовцям, зокрема одноразові виплати, ми зараз йдемо на те, що економимо гроші на закупівлі палива і на виплати премій вищому керівному складу Міністерства оборони", — розповів Носов.

Додамо, що про заборгованість в армії стало відомо 5 жовтня. Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман отримав відповідь від Міноборони про фінансування армії. У ньому вказувалося, що армії не вистачає 2,325 млрд гривень станом на 27 вересня.

Нагадаємо, з Військово-повітряних сил масово звільняються льотчики через низьку зарплату та велику кількість бюрократії.

У бюджеті на 2022 рік передбачене збільшення військового бюджету до 319,4 млрд гривень. Для порівняння в нинішньому році на оборону виділено 267,3 млрд гривень.