Глава ФСИН, перед обнародованием видео с пытками заключенных, получил медаль от РПЦ, - СМИ (фото)

Алексей Федотов получил медаль "за сохранение духовных ценностей", а его заместитель и главный санврач — Архиерейские грамоты. В это время в тюрьмах уже более года пытали людей.

Главу Управления федеральной системы исполнения наказаний Алексея Федотова до скандала с пытками заключенных в камерах, наградили медалью РПЦ за "сохранение духовных ценностей". Об этом сообщается на сайте Саратовской митрополии.

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16 июля митрополит Саратовсий и Вольский Игнатий встретился с сотрудниками УФСИН по Саратовской области. Чиновник получил медаль "Спас Нерукотворны" III степени за сохранение духовных ценностей. Его заместитель Антон Глебов и главный санврач управления Анатолий Скрипцов получили Архиерейские грамоты.

Как сообщается на сайте митрополии, сотрудничество церкви с ФСИН реализуется в рамках проекта "Благовест". Программа направлена на сохранение традиционных культурных, исторических и духовных ценностей российского общества.

Добавим, что после публикации видеозаписей с пытками заключенных, Федотов подал в отставку. Правоохранители завели 7 уголовных дел по факту сексуального насилия над заключенными и превышения должностных полномочий сотрудниками ФСИН.

Правозащитной организации Gulagu.net удалось вывезти бывшего сотрудника одного из учреждений, который имел доступ к компьютерам с записями всех пыток. Пытки снимали на видео для высшего руководства, заключенных пытали для вербовки. В частности, силовики привязывали людей к постелям веревками, а затем насиловали или пытали. Видео датированы 2020 и 2019 годами.

Напомним, основатель Gulagu.net заявил, что в их распоряжении находится более 40 Гб доказательств издевательств ФСБ и ФСИН. Через пытки прошло около 200 людей. Также стало известно, что российские силовики издевались над участниками акций протестов в Беларуси.