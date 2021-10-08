Глава ФСВП, перед оприлюдненням відео з тортурами ув'язнених, отримав медаль від РПЦ, — ЗМІ (фото)

Олексій Федотов отримав медаль "за збереження духовних цінностей", а його заступник і головний санлікар — Архієрейські грамоти. У цей час у в'язницях вже понад рік катували людей.

Главу Управління федеральної системи виконання покарань Олексія Федотова до скандалу з тортурами ув'язнених у камерах, нагородили медаллю РПЦ за "збереження духовних цінностей". Про це повідомляється на сайті Саратовської митрополії.

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16 липня митрополит Саратовський і Вольський Ігнатій зустрівся зі співробітниками ФСВП у Саратовській області. Чиновник отримав медаль "Спас Нерукотворний" III ступеня за збереження духовних цінностей. Його заступник Антон Глєбов і головний санлікар управління Анатолій Скрипцов отримали Архієрейські грамоти.

Як повідомляється на сайті митрополії, співпраця церкви з ФСВП реалізується в межах проєкту "Благовіст". Програма спрямована на збереження традиційних культурних, історичних та духовних цінностей російського суспільства.

Додамо, що після публікації відеозаписів із тортурами ув'язнених, Федотов подав у відставку. Правоохоронці завели 7 кримінальних справ за фактом сексуального насильства над в'язнями і перевищення посадових повноважень співробітниками ФСВП.

Правозахисній організації Gulagu.net вдалося вивезти колишнього співробітника однієї з установ, який мав доступ до комп'ютерів із записами всіх тортур. Тортури знімали на відео для вищого керівництва, ув'язнених катували для вербування. Зокрема, силовики прив'язували людей до ліжок мотузками, а потім ґвалтували або катували. Відео датовані 2020 і 2019 роками.

Нагадаємо, засновник Gulagu.net заявив, що в їхньому розпорядженні знаходиться понад 40 Гб доказів знущань ФСБ та ФСВП. Через тортури пройшли майже 200 людей. Також стало відомо, що російські силовики знущалися над учасниками акцій протестів у Білорусі.