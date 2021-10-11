Трое жителей Киевской области вербовали украинцев воевать в Сирии - СБУ
Вербовщики обещали наемникам "зарплату" в размере от 5 до 10 тысяч долларов в зависимости от квалификации бойцов.
Главное упраление Службы безопасности Украины Донецкой и Луганской области разоблачила группу лиц, которая занималась вербовкой украинских граждан для участия в войне в Сирии. В группу входили 27-летний житель столицы и двое жителей Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Вербовщики искали клиентов среди спортсменов, военнослужащих, добровольцев умеющих обращаться с оружием, а также ветеранов, участвовавших в боевых действия на Донбассе.
За участие в боевых операциях на территории Сирии наемникам обещали "зарплату" в размере от 5 до 10 тыс долларов США в месяц, в зависимости от боевой подготовки.
Сотрудниками СБУ были проведены обыски в местах проживания подозреваемых, во время которых были изъяты мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, флэш-память и банковские карточки.
Украинские правоохранители арестовали задержанных и открыли досудебное расследование по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что американский бизнесмен, основатель Blackwater, Эрик Принс планировал создать в Украине новую частную военную компанию. Для этого он встречался с нардепами Андрем Артеменко и Андреем Деркачом, а также с главой ОП Андреем Ермаком.
Также сообщалось, что по данным украинских правоохранителей, на стороне незаконных вооруженных формирований на Донбассе воюют наемники из Сербии, Финляндии, Италии, Литвы, Германии и других стран Европы.