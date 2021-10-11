Троє жителів Київської області вербували українців воювати в Сирії — СБУ

Вербувальники обіцяли найманцям "зарплату" в розмірі від 5 до 10 тисяч доларів у залежності від кваліфікації бійців.

Головне упраління Служби безпеки України Донецької та Луганської області викрило групу осіб, яка займалася вербуванням українських громадян для участі у війні в Сирії. До групи входили 27-річний житель столиці та двоє жителів Київської області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Вербувальники шукали клієнтів серед спортсменів, військовослужбовців, добровольців, які вміють поводитися зі зброєю, а також ветеранів, які брали участь у бойових дії на Донбасі.

За участь у бойових операціях на території Сирії найманцям обіцяли "зарплату" в розмірі від 5 до 10 тис доларів США в місяць, залежно від бойової підготовки.

Співробітниками СБУ було проведено обшуки в місцях проживання підозрюваних, під час яких було вилучено мобільні телефони, сім-карти, комп'ютерну техніку, флеш-пам'ять і банківські картки.

Українські правоохоронці заарештували затриманих і відкрили досудове розслідування за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) і ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що американський бізнесмен, засновник Blackwater, Ерік Прінс планував створити в Україні нову приватну військову компанію. Для цього він зустрічався з нардепами Андрієм Артеменком і Андрієм Деркачем, а також із главою ОП Андрієм Єрмаком.

Також повідомлялося, що, за даними українських правоохоронців, на стороні незаконних збройних формувань на Донбасі воюють найманці з Сербії, Фінляндії, Італії, Литви, Німеччини й інших країн Європи.