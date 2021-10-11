Нет ядерному отстойнику в Крыму: Буданов заявил об опасности размещения в Крыму ядерных технологий

Генерал Буданов считает, что применение российскими властями технологий, связанных с ядерным оружием, приведет к экологической катастрофе в Черноморском регионе.

Начальник Главного управления разведки Минобороны бригадный генерал Кирилл Буданов считает, что действия российской оккупационной власти в Крыму может привести к экологической катастрофе. В заявлении генерала, которое опубликовано на сайте ГУР МО говорится, что размещение установок по обогащению урана на полуострове может превратить весь Черноморский регион в "ядерный отстойник".

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"Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь еще и намерение разместить на оккупированном украинском полуострове установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применение технологий, связанных с ядерным оружием – все это может превратить Крым в ядерный отстойник. Экологическая ситуация в целом регионе будет под угрозой", – заявил Буданов.

По мнению генерала, Россия унаследовала советские традиции ведения холодной войны, поэтому режим Путина полагает, что "шантаж" ядерным оружием может заставить врага пойти на "уступки". Однако, это привело лишь к тому, что тактика запугивания Запада вызвала ответную реакцию с его стороны, в виде формирования стратегии взаимного гарантированного уничтожения (mutual assured destruction, MAD).

"В лучших традициях холодной войны режим Путина достигает психологического эффекта так называемого балансирования ряда стран "на грани войны". Ядерные маневры России в Арктике, ядерные угрозы странам Восточной Европы, а также программа ядерного развертывания в Крыму, которая создает проблемы во всем Черноморском регионе – это единый фронт нестабильности и неуверенности", – отметил генерал Буданов.

В заключении начальник ГУР МО подчеркнул необходимость консолидации усилий всех стран Черноморского региона и Восточной Европы противостоять экологической угрозе, которая нависла над Крымом.

"На карту поставлено будущее не только Крыма и Украины, но и всей Европы. Мы должны четко сказать на весь мир: Нет ядерному отстойнику в Крыму", — заключил Буданов.

Ранее сообщалось, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Хард с Влащенко" заявил, что Украина ошиблась при подписании "Будапештского меморандума", поскольку при сохранении ядерного потенциала могла бы "шантажировать весь мир".

В 2020 году США и Россия в совокупности увеличили количество боеголовок готовых к применению на 50 единиц, несмотря на демонтаж устаревающих боеголовок.