Ні ядерному відстійнику в Криму: Буданов заявив про небезпеку розміщення в Криму ядерних технологій

Генерал Буданов вважає, що застосування російською владою технологій, пов'язаних із ядерною зброєю, призведе до екологічної катастрофи в Чорноморському регіоні.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони бригадний генерал Кирило Буданов вважає, що дії російської окупаційної влади в Криму можуть призвести до екологічної катастрофи. У заяві генерала, яка опублікована на сайті ГУР МО йдеться, що розміщення установок зі збагачення урану на пів острові може перетворити весь Чорноморський регіон на "ядерний відстійник".

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"Тактична ядерна зброя в Криму, а тепер ще й намір розмістити на окупованому українському пів острові установки зі збагачення урану, виробництво матеріалів подвійного призначення та застосування технологій, пов'язаних із ядерною зброєю, — все це може перетворити Крим на ядерний відстійник. Екологічна ситуація в цілому регіоні буде під загрозою", — заявив Буданов.

На думку генерала, Росія успадкувала радянські традиції ведення холодної війни, тому режим Путіна вважає, що "шантаж" ядерною зброєю може змусити ворога піти на "поступки". Однак це призвело лише до того, що тактика залякування Заходу викликала відповідну реакцію з його боку у вигляді формування стратегії взаємного гарантованого знищення (mutual assured destruction, MAD).

"У кращих традиціях холодної війни режим Путіна досягає психологічного ефекту так званого балансування низки країн "на межі війни". Ядерні маневри Росії в Арктиці, ядерні загрози країнам Східної Європи, а також програма ядерного розгортання в Криму, яка створює проблеми в усьому Чорноморському регіоні — це єдиний фронт нестабільності та невпевненості", — зазначив генерал Буданов.

У висновку начальник ГУР МО наголосив на необхідності консолідації зусиль усіх країн Чорноморського регіону та Східної Європи протистояти екологічній загрозі, яка нависла над Кримом.

"На карту поставлено майбутнє не тільки Криму й України, а й усієї Європи. Ми повинні чітко сказати на весь світ: "Ні ядерному відстійнику в Криму", — підсумував Буданов.

Раніше повідомлялося, що глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Хард з Влащенко" заявив, що Україна помилилася при підписанні Будапештського меморандуму, оскільки при збереженні ядерного потенціалу могла б "шантажувати весь світ".

У 2020 році США та Росія в сукупності збільшили кількість боєголовок готових до застосування на 50 одиниць, незважаючи на демонтаж застарілих боєголовок.