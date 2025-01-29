Місцевим не вистачає бензину, РФ змінює логістику: партизани розкрили наслідки атак по НПЗ

Російські окупанти усвідомлюють вразливість своїх ресурсів і намагаються захистити їх від безпілотників ЗСУ. Це влітає Кремлю в копійку та створює незручності для жителів ТОТ.

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Партизани фіксують переміщення палива та пально-мастильних матеріалів по всьому тимчасово окупованому Криму. Про це 29 січня повідомила пресслужба руху АТЕШ.

"Окупанти намагаються налагодити логістику та постачання своїх військ через півострів, уникаючи накопичення великих обсягів на складах, оскільки вони вразливі для ударів українських БПЛА", — зазначено в публікації.

Фото, зроблене агентами АТЕШ Фото: АТЕШ / Telegram

Агенти передали, що склади йдуть з території Росії. В АТЕШ пояснили, що ворог був змушений змінити географію через успішні атаки ЗСУ по російських НПЗ, розміщених у прикордонних і тилових регіонах.

Фото, зроблені агентами АТЕШ Фото: АТЕШ / Telegram Фото, зроблені агентами АТЕШ Фото: АТЕШ / Telegram

У захоплений Крим прибуває дедалі більше складів. Партизани підкреслили, що це робить перевезення складнішими й дорожчими. Це впливає й на вартість палива, яке неминуче дорожчає на звичайних АЗС. Окрім того, місцеві жителі періодично стикаються з дефіцитом.

Фото, зроблені агентами АТЕШ Фото: АТЕШ / Telegram Фото, зроблені агентами АТЕШ Фото: АТЕШ / Telegram

"Всю інформацію про переміщення та логістику окупаційних військ ми регулярно передаємо Силам Оборони України для планування відповідних заходів", — додала пресслужба.

Нагадаємо, вночі на 29 січня безпілотники ГУР атакували нафтобазу "Лукойл" у Нижньогородській області РФ. Розвідка заявила про влучання чотирьох БПЛА.

Губернатор Нижньогородської області повідомляв про падіння "уламків" та пожежу у промзоні. У ворожому Міноборони заявили, що ліквідували понад 100 українських дронів.