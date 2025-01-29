Местным не хватает бензина, РФ меняет логистику: партизаны раскрыли последствия атак по НПЗ

Российские оккупанты осознают уязвимость своих ресурсов и пытаются защитить их от беспилотников ВСУ. Это влетает Кремлю в копеечку и создает неудобства для жителей ВОТ.

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Партизаны фиксируют перемещение топлива и горюче-смазочных материалов по всему временно оккупированному Крыму. Об этом 29 января сообщила пресс-служба движения АТЕШ.

"Оккупанты пытаются наладить логистику и снабжение своих войск через полуостров, избегая накопления больших объемов на складах, поскольку они уязвимы для ударов украинских БПЛА", — указано в публикации.

Фото, сделанное агентами АТЕШ Фото: АТЕШ / Telegram

Агенты передали, что склады идут с территории России. В АТЕШ объяснили, что враг был вынужден изменить географию из-за успешных атак ВСУ по российским НПЗ, размещенных в приграничных и тыловых регионах.

Фото, сделанные агентами АТЕШ Фото: АТЕШ / Telegram Фото, сделанные агентами АТЕШ Фото: АТЕШ / Telegram

В захваченный Крым прибывает все больше складов. Партизаны подчеркнули, что это делает перевозки сложнее и дороже. Это влияет и на стоимость топлива, которое неизбежно дорожает на обычных АЗС. Кроме того, местные жители периодически сталкиваются с дефицитом.

Фото, сделанные агентами АТЕШ Фото: АТЕШ / Telegram Фото, сделанные агентами АТЕШ Фото: АТЕШ / Telegram

"Всю информацию о перемещении и логистике оккупационных войск мы регулярно передаем Силам Обороны Украины для планирования соответствующих мероприятий", — добавила пресс-служба.

Напомним, ночью на 29 января беспилотники ГУР атаковали нефтебазу "Лукойл" в Нижегородской области РФ. Разведка заявила о попадании четырех БПЛА.

Губернатор Нижегородской области сообщал о падении "обломков" и пожаре в промзоне. Во вражеском Минобороны заявили, что ликвидировали более 100 украинских дронов.