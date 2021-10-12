Ручная сборка. КБ "Луч" впервые показало производство управляемых ракет (видео)

На финальном этапе производства специалисты вручную собирают около 23 элементов при производстве управляемых ракет для ПТРК "Стугна-П".

Журналисты Донбасс.Реалии впервые продемонстрировали процесс сборки управляемых ракет ПТРК "Стугна-П" и "Корсар", который был показан в программе "Охота на бронетехнику: Джавелины и украинские противотанковые ракеты против России".

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Как сообщили журналистам представители предприятия, на финальном этапе сборки все делается вручную. Для управляемой ракеты типа РК-2/РК-3 на финальном этапе нужно собрать около 23 компонентов: боевая часть, двигатели и другие составляющие. Эти ракеты используются для противотанкового комплекса "Стугна-П".

[ + – ] Сборка управляемой ракеты для "Стугна-П"

"На этом рабочем месте мы наблюдаем окончательный этап сборки ракетной части. Здесь происходит соединение жгута с аппаратурным блоком для управления и получения электросвязи с боевой частью", — рассказал о ходе сборки один из сотрудников завода.

[ + – ] Видео с тайм-кодом

Сообщается, что после завершения сборки ракету опускают в транспортно-пусковой контейнер. После этого она готова к передаче заказчику.

Также гендиректор и генеральный конструктор ГПКБ "Луч" Олег Коростелев рассказал, что за все время производства ракет в украинскую армию их поступило около 7000. Сейчас большая часть ракет поставляется на экспорт.

Напомним, Минобороны впервые не заказало ПТРК и ракеты к ним у КБ "Луч" на следующий год. Такого не было ни разу с начала войны в 2014 году.

Ранее Фокус сообщал, что КБ "Луч" начало производство 300-мм "Вільхи" для ОАЭ, им будет поставляться более дальнобойная версия с дальностью не 70, а 140 км.