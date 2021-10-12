Ручне складання. КБ "Луч" вперше показало виробництво керованих ракет (відео)

На фінальному етапі виробництва фахівці вручну збирають близько 23 елементів під час виробництва керованих ракет для ПТРК "Стугна-П".

Журналісти Донбасс.Реалії вперше продемонстрували процес складання керованих ракет ПТРК "Стугна-П" і "Корсар", який був показаний у програмі "Полювання на бронетехніку: Джавелін і українські протитанкові ракети проти Росії".

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Як повідомили журналістам представники підприємства, на фінальному етапі складання все робиться вручну. Для керованої ракети типу РК-2/РК-3 на фінальному етапі потрібно зібрати близько 23 компонентів: бойова частина, двигуни та інші складові. Ці ракети використовуються для протитанкового комплексу "Стугна-П".

[ + – ] Збірка керованої ракети для "Стугна-П"

"На цьому робочому місці ми спостерігаємо остаточний етап збірки ракетної частини. Тут відбувається з'єднання джгута з апаратурним блоком для управління і отримання електрозв'язку з бойовою частиною", — розповів про процес збирання один із співробітників заводу.

[ + – ] Відео з тайм-кодом

Повідомляється, що після завершення збирання ракету опускають в транспортно-пусковий контейнер. Після цього вона готова до передачі замовнику.

Також гендиректор і генеральний конструктор ГПКБ "Луч" Олег Коростельов розповів, що за весь час виробництва ракет в українську армію їх надійшло близько 7000. Зараз велика частина ракет поставляється на експорт.

Нагадаємо, Міноборони вперше не замовило ПТРК і ракети до них у КБ "Луч" на наступний рік. Такого не було жодного разу з початку війни у 2014 році.

Раніше Фокус повідомляв, що КБ "Луч" розпочало виробництво 300-мм "Вільхи" для ОАЕ, їм буде поставлятися далекобійніша версія з дальністю не 70, а 140 км.