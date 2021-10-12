Украинский боец получил ранение: сводки ООС за минувшие сутки

Пророссийские боевики использовали гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские бойцы открывали огонь в ответ на обстрелы.

За сутки 11 октября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне ООС. В результате обстрелов один боец получил ранение. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

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Пророссийские боевики обстреливали позиции:

возле Южного (Донецкая область) из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов разных систем

рядом с Крымским (Донецкая область) из крупнокалиберных пулеметов, станковых гранатометов и стрелкового оружия

в сторону Зайцевого и Красногоровки (Донецкая область) из ручных противотанковых гранатометов

недалеко от Талаковки (Донецкая область) из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

в районе Водяного (Донецкая область) из гранатометов и стрелкового оружия

В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение. Его доставили в медучреждение. Состояние раненого бойца оценивается как "удовлетворительное".

Украинские военные открывали огонь в ответ для подавления вражеской активности.

Напомним, 5 октября украинский военный получил осколочные ранения в результате обстрелов со стороны оккупантов.

По информации омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой, с начала российско-украинской войны погибло почти 14 тысяч украинцев. А ранение и различные травмы около 34 тысяч человек.