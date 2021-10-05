Боец ВСУ получил осколочные ранения в результате обстрела со стороны боевиков на Донбассе
Состояние здоровья военного оценивается как средней тяжести, раненого уже транспортировали в госпиталь.
Российско-оккупационные формирования на Донбассе обстреляли позиции украинских военных, в результате чего осколочные ранения получил один боец Объединенных сил. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести", — сообщили представители группировки.
В то же время в "Востоке" сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил находится под контролем украинских военных, которые продолжают сдерживать агрессию РФ на Донбассе.
Напомним, сегодня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что с начала военной агрессии РФ погибли почти 14 тысяч человек, ранения получили 34 тысячи граждан.
Ранее Фокус сообщал о применении пророссийскими боевиками запрещенного Минскими соглашениями вооружения на Донбассе. В частности, оккупационные силы обстреляли позиции украинских военных в Донецкой области из минометов калибра 82 мм.