Боец ВСУ получил осколочные ранения в результате обстрела со стороны боевиков на Донбассе

Состояние здоровья военного оценивается как средней тяжести, раненого уже транспортировали в госпиталь.

Российско-оккупационные формирования на Донбассе обстреляли позиции украинских военных, в результате чего осколочные ранения получил один боец Объединенных сил. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

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"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести", — сообщили представители группировки.

В то же время в "Востоке" сообщили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил находится под контролем украинских военных, которые продолжают сдерживать агрессию РФ на Донбассе.

Напомним, сегодня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что с начала военной агрессии РФ погибли почти 14 тысяч человек, ранения получили 34 тысячи граждан.

Ранее Фокус сообщал о применении пророссийскими боевиками запрещенного Минскими соглашениями вооружения на Донбассе. В частности, оккупационные силы обстреляли позиции украинских военных в Донецкой области из минометов калибра 82 мм.