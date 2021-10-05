С начала войны на Донбассе погибло почти 14 тысяч украинцев, — Денисова

Оккупационные власти РФ также лишают украинцев права на образование и получение информации на родных языках.

На Донбассе в результате военной агрессии со стороны России погибло почти 14 тысяч человек, а ранения получили 34 тысячи граждан. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, 5 октября Уполномоченного Верховной Рады по правам человека приняли в состав Ассоциации омбудсменов Средиземноморья.

В ходе своего выступления Людмила Денисова затронула тему войны на Донбассе и рассказала, что на оккупированных Россией территориях продолжаются системы нарушения прав гражданских лиц.

В результате военной агрессии со стороны РФ на Востоке Украины погибло почти 14 тысяч граждан Украины, среди которых 4 тысячи мирных жителей и 152 ребенка. Различные ранения и травмы получили 34 тысячи человек.

"По политически и религиозно мотивированными обвинениями 121 гражданин Украины находится в заключении во временно оккупированном Крыму и Российской Федерации, в том числе 86 крымских татар. 71 человек уже осуждены на длительные сроки", — продолжила Людмила Денисова в ходе своего выступления в АОС.

В плену на территории ОРДЛО, по данным омбудсмена, находятся 296 человек: 252 гражданских лица и 44 украинских военнослужащих. Помимо этого, оккупационные власти РФ лишают украинцев права на образование и получение информации на украинском и крымскотатарском языках.

Подытоживая, Людмила Денисова отметила, что повлиять на страну-агрессора можно только с помощью скоординированной международной поддержкой стран Запада.

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Ранее Фокус сообщал, что в сентябре на Донбассе погибло семеро украинских военных. В сравнении с августом, в зоне ООС уменьшилось количество боевых невозвратных потерь, а вот количество раненых выросло с 27 до 40 бойцов.

Также Фокус рассказывал, что США готовы участвовать в переговорах по урегулированию войны на Донбассе. По словам замглавы Госдепа Виктории Нуланд, Штаты готовы принять участие в любом переговорном процессе между Украиной и Россией.