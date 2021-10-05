Із початку війни на Донбасі загинуло майже 14 тисяч українців, — Денісова

Окупаційна влада РФ також позбавляє українців права на освіту й отримання інформації рідною мовою.

На Донбасі в результаті військової агресії з боку Росії загинуло майже 14 тисяч осіб, а поранення отримали 34 тисячі громадян. Про це повідомила омбудсмен з прав людини Людмила Денісова.

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За її словами, 5 жовтня Уповноваженого Верховної Ради з прав людини прийняли до складу Асоціації омбудсменів Середземномор'я.

У ході свого виступу Людмила Денісова торкнулася теми війни на Донбасі та розповіла, що на окупованих Росією територіях тривають системи порушення прав цивільних осіб.

У результаті військової агресії з боку РФ на Сході України загинуло майже 14 тисяч громадян України, серед яких 4 тисячі мирних жителів і 152 дитини. Різні поранення та травми отримали 34 тисячі чоловік.

"За політично та релігійно мотивованими звинуваченнями 121 громадянин України перебуває в ув'язненні в тимчасово окупованому Криму та Російській Федерації, у тому числі 86 кримських татар. 71 людина вже засуджена на тривалі терміни", — продовжила Людмила Денісова під час свого виступу в АОС.

У полоні на території ОРДЛО, за даними омбудсмена, перебувають 296 осіб: 252 цивільні особи та 44 українські військовослужбовці. Крім цього, окупаційна влада РФ позбавляють українців права на освіту й отримання інформації українською та кримськотатарською мовами.

Підсумовуючи, Людмила Денісова зазначила, що вплинути на країну-агресора можна тільки за допомогою скоординованої міжнародної підтримки країн Заходу.

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Раніше Фокус повідомляв, що у вересні на Донбасі загинуло семеро українських військових. У порівнянні з серпнем, у зоні ООС зменшилася кількість бойових неповоротних втрат, а ось кількість поранених зросла з 27 до 40 бійців.

Також Фокус розповідав, що США готові брати участь у переговорах із врегулювання війни на Донбасі. За словами заступника голови Держдепу Вікторії Нуланд, Штати готові взяти участь у будь-якому переговорному процесі між Україною та Росією.