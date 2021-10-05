Боєць ЗСУ отримав осколкові поранення в результаті обстрілу з боку бойовиків на Донбасі

Стан здоров'я військового оцінюється як середньої тяжкості, пораненого вже транспортували до шпиталю.

Російсько-окупаційні формування на Донбасі обстріляли позиції українських військових, у результаті чого осколкові поранення отримав один боєць Об'єднаних сил. Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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"У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я — середньої тяжкості", — повідомили представники угруповання.

У той же час у "Сході" повідомили, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває під контролем українських військових, які продовжують стримувати агресію РФ на Донбасі.

Нагадаємо, сьогодні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що з початку військової агресії РФ загинули майже 14 тисяч осіб, поранення отримали 34 тисячі громадян.

Раніше Фокус повідомляв про застосування проросійськими бойовиками забороненого Мінською угодою озброєння на Донбасі. Зокрема, окупаційні сили обстріляли позиції українських військових у Донецькій області з мінометів калібру 82 мм.