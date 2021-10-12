Український боєць отримав поранення: зведення ООС за минулу добу

Проросійські бойовики використовували гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь на обстріл.

За добу 11 жовтня збройні формування Російської Федерації 9 раз обстріляли позиції українських військових в зоні ООС. В результаті обстрілу один боєць отримав поранення. Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

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Проросійські бойовики обстрілювали позиції:

біля Південного (Донецька область) з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї і гранатометів різних систем

поруч з Кримським (Донецька область) з великокаліберних кулеметів, станкових гранатометів і стрілецької зброї

в сторону Зайцева і Красногорівки (Донецька область) з ручних протитанкових гранатометів

недалеко від Талаківки (Донецька область) з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї

в районі Водяного (Донецька область) з гранатометів і стрілецької зброї

В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав поранення. Його доставили до медзакладу. Стан пораненого бійця оцінюється як "задовільний".

Українські військові відкривали вогонь у відповідь для придушення ворожої активності.

Нагадаємо, 5 жовтня український військовий отримав осколкові поранення в результаті обстрілу з боку окупантів.

За інформацією омбудсмена з прав людини Людмили Денісової, з початку російсько-української війни загинуло майже 14 тисяч українців. А поранення і різні травми близько 34 тисяч осіб.