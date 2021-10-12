Лучший в своем классе. В США показали квадрокоптер нового поколения (видео)
Беспилотник имеет целый ряд оптических устройств, позволяющих отслеживать цели днем и ночью в разных диапазонах.
Американская компания Teledyne FLIR представила тактический квадрокоптер нового поколения с широким набором датчиков и улучшенной камерой. Об этом сообщает Army Recognition.
БПЛА ION M640х спроектирован на базе ION M440. Утверждается, что он представляет лучшие в своем классе возможности для выполнения уникальных задач.
Основное преимущество ION M640x — это инфракрасный датчик, который имеет разрешение 640х512, что вдвое лучше, чем у любого другого аналога.
"ION M640x укрепляет нашу уникальную позицию отечественного поставщика беспилотных систем и сенсорных технологий и может похвастаться инфракрасной визуализацией высокого разрешения, интеллектуальным отслеживанием объектов, лазерным освещением, а также ведущей в отрасли поддержкой и обслуживанием", — рассказал старший директор по беспилотным и интегрированным решениям Teledyne FLIR Томас Рэмбо.
Лазерное освещение работает в ближнем диапазоне. Он позволяет операторам точно определять цели для передачи этой информации другим участникам операции. Помимо этого новый БПЛА имеет функцию отслеживания объектов.
Все кадры дрон записывает на SD-карту. ION M640x имеет открытую системную архитектуру, что вместе с мощным компьютером оператора дает расширенные возможности. Дрон можно использовать вместе с архитектурой открытой наземной станцией TOGA или системой управления с земли C-GCS.
- Максимальная скорость движения — 37 км/ч
- Время полета — 35 минут
Напомним, в Турции показали первый в мире квадрокоптер с лазерным оружием на борту. Также в Турции создали барражирующий боеприпас для уничтожения вражеских БПЛА.