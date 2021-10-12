Кращий у своєму класі. У США показали квадрокоптер нового покоління (відео)

Безпілотник має низку оптичних пристроїв, що дозволяють відслідковувати цілі вдень і вночі в різних діапазонах.

Американська компанія Teledyne FLIR представила тактичний квадрокоптер нового покоління із широким набором датчиків і поліпшеною камерою. Про це повідомляє Army Recognition.

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БПЛА ION M640х спроєктований на базі ION M440. Стверджується, що він представляє кращі в своєму класі можливості для виконання унікальних завдань.

Основна перевага ION M640x — це інфрачервоний датчик, який має дозвіл 640х512, що вдвічі краще, ніж у будь-якого іншого аналога.

[ + – ] Інфрачервона камера

"ION M640x зміцнює нашу унікальну позицію вітчизняного постачальника безпілотних систем і сенсорних технологій і може похвалитися інфрачервоною візуалізацією з високою роздільною здатністю, інтелектуальним відстеженням об'єктів, лазерним освітленням, а також провідною в галузі підтримкою та обслуговуванням", — розповів старший директор із безпілотних та інтегрованих рішень Teledyne FLIR Томас Рембо.

[ + – ] Лазерне підсвічування цілей. Вид через окуляри нічного бачення Фото: скриншот

Лазерне освітлення працює в ближньому діапазоні. Він дозволяє операторам точно визначати цілі для передавання цієї інформації іншим учасникам операції. Крім цього новий БПЛА має функцію відстеження об'єктів.

Усі кадри дрон записує на SD-карту. ION M640x має відкриту системну архітектуру, що разом із потужним комп'ютером оператора дає розширені можливості. Дрон можна використовувати разом з архітектурою відкритою наземною станцією TOGA або системою управління із землі C-GCS.

максимальна швидкість руху — 37 км/год;

час польоту — 35 хвилин.

Нагадаємо, в Туреччині показали перший у світі квадрокоптер із лазерною зброєю на борту. Також у Туреччині створили боєприпас, що барижує, для знищення ворожих БПЛА.