Военные исследователи изучают белок (да, именно белок) для разработки новых роботов

Армейское исследовательское управление США работает над тем, чтобы определить и понять, как работают внутренние механизмы в организме белок. Подобные биометрические исследования становятся все популярнее.

Белки прыгают, приземляются, маневрируют и приспосабливаются к окружающей среде за миллисекунды. Их перестроения в полете кажутся наблюдательному человеческому глазу чудесным достижением. Как им удается так быстро перемещаться и точно знать, куда прыгнуть? Неужели они рассчитывают высоту и дальность прыжков или параметры приземления? Их ловкость и скорость реакции просто поражает.

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Фокус перевел новую статью Криса Осборна — высококвалифицированного эксперта по закупкам, логистике и технологиям, в прошлом работавшего в Пентагоне — о том, чем именно белки привлекли военных.

Биометрика, белки и роботы

Военные ученые тоже обратили внимание на эти способности и начали амбициозные исследования, чтобы определить и изучить естественные биологические механизмы, стоящие за ловкостью белок. Благодаря этому исследователи надеются развить "творческий интеллект" роботов.

"Белкам необходима способность к адаптации: они могут взмыть вверх сгруппировавшись, плавным или жестким прыжком, а позу для приземления невозможно предугадать, – рассказывает Дин Калвер, руководитель программы Армейского исследовательского управления. – Внезапность и скорость, с которыми белки приземляются, карабкаются и хватаются за ветки, просто поразительна. Изучая это, мы сможем придать нашим роботам гибкость в принятии решений".

Белки во многом превосходят людей в принятии нестандартных, непредвиденных и сложных решений

и способны дать ценные идеи насчет разработки роботов, которые "творчески" приспосабливались бы к окружающей среде.

Как объяснил Калвер, даже самые продвинутые роботы не могут мгновенно учитывать изменения в окружающей обстановке. "Если мы хотим, чтобы они (роботы) выполнили какую-то задачу, мы должны рассказать им шаг за шагом, как это сделать. Они не умеют приспосабливаться к изменчивости".

Калвер добавил, что белки, похоже, обладают неким внутренним механизмом, который позволяет им мгновенно приспосабливаться к ранее незнакомой среде. Армейское исследовательское управление работает над тем, чтобы определить, понять и перевести эту способность в численные показатели.

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В настоящее время проводится достаточно много так называемых биометрических исследований. Например, еще несколько лет назад исследователи Пентагона внимательно изучали полеты стай птиц и роев пчел, пытаясь найти новые идеи, которые можно было бы использовать при разработке алгоритмов роения дронов. Каким-то образом стаи птиц и пчел следуют сложным и быстро меняющимся траекториям полета в непосредственной близости друг от друга, но при этом никогда не сталкиваются. Почему? Какие биологические явления делают это возможным? Исследователи получили ценную информацию, которая пригодилась ученым при разработке новых программ для полета роев беспилотников.

Эта программа с белками отличается по применению, но следует похожей концепции.

"Изучая мир природы, мы видим множество организмов, которые значительно превосходят человеческие возможности", – заключает Калвер.