В России приняли на вооружение подводную лодку "Магадан" с ракетами "Калибр" (фото)

В состав ВМФ России поступила третья из шести подлодок, имеющие дизель-электрические силовые установки. "Магадан" поступил в состав Тихоокеанского флота.

В Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию передачи дизель-электрической подводной лодки "Магадан" в состав Военно-морских сил РФ. Об этом сообщает Интерфакс.

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"Подводная лодка "Магадан" была заложена в ноябре 2019 года, не прошло и двух лет, как мы поднимаем флаг. Это хороший темп", — заявил гендиректор "Адмиральской верфи" Александр Бузаков.

Сообщается, что это уже третья подлодка проекта 636.3 в серии, которая входит в состав Тихоокеанского флота. Подписанный в 2016 году контракт предусматривает строительство шести подводных лодок. Первая была спущена на воду, и передана в армию 25 ноября 2019 года. Вторая подводная лодка "Волхов" поступила в флот 24 октября 2020 года.

[ + – ] Подлодка "Магадан" Фото: Минобороны РФ

Строительство оставшихся трех суден уже началось. По "Уфе" уже начали формировать корпус и монтировать электронику с трубами. "Можайск" и "Якутск" только заложены.

Отмечается, что все 6 подлодок оснащаются крылатыми ракетами "Калибр".

Характеристики подлодок проект 636.6:

Автономность плавания — 45 дней Предельная глубина погружения — 300 м Дальность плавания — 400 миль в экономрежиме и до 7500 миль с усиленным запасом топлива на скорости 7 узлов Скорость подводного хода — 18 узлов Экипаж — 52 человека

Напомним, в России впервые запустили гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки "Северодвинск".

Отметим, что Королевский флот Британии делает ставку на новые виды подлодок в концепции развития войск на следующие 50 лет.