У Росії прийняли на озброєння підводний човен "Магадан" з ракетами "Калібр" (фото)

До складу ВМФ Росії надійшла третя з шести підводних човнів, що мають дизель-електричні силові установки. "Магадан" надійшов до складу Тихоокеанського флоту.

У Санкт-Петербурзі провели урочисту церемонію передачі дизель-електричного підводного човна "Магадан" до складу Військово-морських сил РФ. Про це повідомляє Інтерфакс.

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"Підводний човен "Магадан" був закладений в листопаді 2019 року, не минуло й двох років, як ми піднімаємо прапор. Це хороший темп", — заявив гендиректор "Адміральський верфі" Олександр Бузаках.

Повідомляється, що це вже третій підводний човен проєкту 636.3 в серії, яка входить до складу Тихоокеанського флоту. Підписаний в 2016 році контракт передбачає будівництво шести підводних човнів. Перший був спущений на воду і переданий в армію 25 листопада 2019 року. Другий підводний човен "Волхов" надійшов до флоту 24 жовтня 2020 року.

[ + – ] Підводний човен "Магадан" Фото: Мiнобороны РФ

Будівництво решти трьох суден вже почалося. За "Уфі" вже почали формувати корпус і монтувати електроніку з трубами. "Можайськ" і "Якутськ" тільки закладені.

Відзначається, що всі 6 підводних човнів оснащуються крилатими ракетами "Калібр".

Характеристики підводних човнів проєкт 636.6:

Автономність плавання — 45 днів. Гранична глибина занурення — 300 м. Дальність плавання — 400 миль в економрежимі і до 7500 миль з посиленим запасом палива на швидкості 7 вузлів. Швидкість підводного ходу — 18 вузлів. Екіпаж — 52 людини.

Нагадаємо, в Росії вперше запустили гіперзвукову ракету "Циркон" з атомного підводного човна "Северодвинск".

Відзначимо, що Королівський флот Британії робить ставку на нові види підводних човнів в концепції розвитку військ на наступні 50 років.