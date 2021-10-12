Протест порабощенных Россией народов будет расти, - разведка

По оценкам экспертов из ГУР Минобороны, Москве не удалось полностью уничтожить протестное движение в стране, поэтому дальше оно распространится со столицы по регионам.

По оценкам украинской военной разведки, протестное движение порабощенных Россией народов будет рости из-за репрессий, убийств и задержаний тысяч противников власти. Об этом сообщается на странице ГУР МО в Facebook.

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Сообщается, что несмотря на репрессии и убийства, российским властям не удалось окончательно уничтожить стремление оккупированных РФ народов к независимости. Примером этого в публикации указывается недавний протест в Страсбурге.

В Страсбурге прошел протест у здания Совета Европы, на который съехались сотни чеченцев со всей Европы.

"Люди протестовали против произвола оккупационных властей Чечни, которая совершает преступления против своих политических оппонентов и их родственников. Поддержать своих кавказских братьев приехали также представители Азербайджана и Грузии", — указывают в сообщении.

Перед зданием Совета Европы люди стояли с флагами государств Кавказа, среди них 50-метровый флаг Чеченской республики Ичкерия. Протестующие скандировали "Прочь российских оккупантов".

[ + – ] Протест в Страсбурге Фото: скриншот

По мнению экспертов главного управления разведки, действия Кремля все больше разочаровывают население страны, растет также и градус ярости в обществе. Поэтому там прогнозируют распространение протеста не только в Москве, но и в других национальных регионах России.

Напомним, в украинских картах Apple Чечня три дня называлась "Чеченская Республика Ичкерия".

Ранее появлялась информация в СМИ, что кадыровцы похитили чеченку в Дагестане, ее хотят убить по мотивам чести.