Протест поневолених Росією народів буде зростати, — розвідка

За оцінками експертів з ГУР Міноборони, Москві не вдалося повністю знищити протестний рух в країні, тому далі воно пошириться зі столиці по регіонах.

За оцінками української військової розвідки, протестний рух поневолених Росією народів буде рости через репресії, вбивства і затримання тисяч противників влади. Про це повідомляється на сторінці ГУР МО в Facebook.

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Повідомляється, що незважаючи на репресії і вбивства, російській владі не вдалося остаточно знищити прагнення окупованих РФ народів до незалежності. Прикладом цього в публікації вказується недавній протест в Страсбурзі.

У Страсбурзі пройшов протест біля будівлі Ради Європи, на який з'їхалися сотні чеченців зі всієї Європи.

"Люди протестували проти свавілля окупаційної влади Чечні, яка скоює злочини проти своїх політичних опонентів та їхніх родичів. Підтримати своїх кавказьких братів приїхали також представники Азербайджану і Грузії", — вказують у повідомленні.

Перед будівлею Ради Європи люди стояли з прапорами держав Кавказу, серед них 50-метровий прапор Чеченської республіки Ічкерія. Протестувальники скандували "Геть російських окупантів".

[ + – ] Протест в Страсбурзі Фото: скриншот

На думку експертів головного управління розвідки, дії Кремля все більше розчаровують населення країни, зростає також і градус люті в суспільстві. Тому там прогнозують поширення протесту не тільки в Москві, але і в інших національних регіонах Росії.

Нагадаємо, в українських картах Apple Чечня три дні називалася "Чеченська Республіка Ічкерія".

Раніше з'являлася інформація в ЗМІ, що кадировці викрали чеченку в Дагестані, її хочуть вбити за мотивами честі.