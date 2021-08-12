В українських картах Apple Чечня три дні називалася "Чеченська Республіка Ічкерія"

У РФ побачили в перейменуванні слід "українських праворадикальних провокаторів".

Apple вдруге за тиждень поміняли назву Чечні в україномовній версії своїх Карт. Про це заявляє РІА Новини.

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Раніше в російських ЗМІ помітили, що в українській версії Apple Maps Чечня називається Чеченська Республіка Ічкерія. У Росії Ічкерія вважається терористичною організацією.

Чеченська Республіка Ічкерія — невизнане державне утворення, яке існувало з 1991 по 2000 рік. Після Другої чеченської війни ЧРІ ліквідували, а Ічкерію в РФ визнали терористичною організацією. Зараз офіційна назва Чечні — Республіка Чечня.

Депутат Держдуми РФ Шамсаїл Саралієв назвав перейменування "провокацією праворадикалів" і закликав Apple "не вводити в оману український народ". "Вони змусили американського IT-гіганта зробити помилку та втягнули його в кампанію з очорнення Російської Федерації", — заявив депутат чеченського походження.

У підсумку, через три дні Чечня в українській версії Apple Maps знайшла свою офіційну назву.

Як повідомляє портал Кавказ.Реаліі, в українській техпідтримці Apple нічого не знали про перейменування. "Ми направимо офіційний лист про це, інші коментарі я не можу вам дати", — заявили в українській "Еппл" російським журналістам.

Перейменувати загальнодоступну локацію в Apple Maps своїми силами неможливо. Але можна запропонувати зміни через форму в Картах. Для цього в додатку потрібно написати в підтримку зі свого аккаунта Apple і повідомити правильну назву місця.

Україна нерідко потрапляє в скандали з позначеннями на карті, але найчастіше — з боку жертви. Так, виробник аудіотехніки JBL на своїй офіційній українській сторінці в Інстаграм опублікував карту України без Криму. Компанії довелося вибачитися за цю помилку. У подібний скандал вляпалася й Укрзалізниця — з'ясувалося, що перевізник використовує у себе на сайті карти, на яких Крим належить Росії.