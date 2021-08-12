В украинских картах Apple Чечня три дня называлась "Чеченская Республика Ичкерия"

В РФ увидели в переименовании след "украинских праворадикальных провокаторов".

Apple второй раз за неделю поменяли название Чечни в украиноязычной версии своих Карт. Об этом заявляет РИА Новости.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ранее в российских СМИ заметили, что в украинской версии Apple Maps Чечня называется Чеченська Республіка Ічкерія. В России Ичкерия считается террористической организацией.

Чеченская Республика Ичкерия — непризнанное государственное образование, существовавшее с 1991 по 2000 год. После Второй чеченской войны ЧРИ ликвидировали, а Ичкерию в РФ признали террористической организацией. Сейчас официальное название Чечни — Республика Чечня.

Депутат Госдумы РФ Шамсаит Саралиев назвал переименование "провокацией праворадикалов" и призвал Apple "не вводить в заблуждение украинский народ". "Они вынудили американского IT-гиганта совершить ошибку и втянули ее в кампанию по очернению Российкой Федерации", — заявил депутат чеченского происхождения.

В итоге, спустя три дня Чечня в украинской версии Apple Maps обрела свое официальное название.

Как сообщает портал Кавказ.Реалии, в украинской техподдержке Apple ничего не знали о переименовании. "Мы направим официальное письмо об этом, другие комментарии я не могу вам дать", — заявили в украинской Эппл российским журналистам.

Переименовать общедоступную локацию в Apple Maps своими силами невозможно. Но можно предложить изменения через форму в Картах. Для этого в приложении нужно написать в поддержку со своего аккаунта Apple и сообщить верное название места.

Украина нередко попадает в скандалы с обозначениями на карте, но чаще всего — со стороны жертвы. Так, производитель аудиотехники JBL на своей официальной украинской странице в Инстаграм опубликовал карту Украины без Крыма. Компании пришлось извиниться за эту ошибку. В подобный скандал вляпалась и Укрзализныця — выяснилось, что перевозчик использует у себя на сайте карты, на которых Крым принадлежит России.