Полностью автономные. В США представили новый вид боевых роботов (фото)

Боевая машина Katalyst может самостоятельно распознать, навестись и уничтожить цель. А представленный TRX может сам запускать дроны-камикадзе.

Компания General DynamicsLand Systems представила новое семейство боевых робот, которые способны самостоятельно вести огонь и передвигаться. Об этом сообщила компания в микроблоге Twitter.

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Главная особенность боевых машин — автономное прокладывание маршрута и поражение целей без вмешательства человека. Всего компания представила два новых типа бронемашин — Katalyst Next Generation Electronic Architecture (NGEV) и TRX.

[ + – ] Katalyst Фото: General Dynamics

Первая оснащается автоматической пушкой калибром 30-мм. Katalyst имеет систему распознавания целей, а ее гусеницы позволяют преодолевать любые препятствия. Бортовое оборудование новинки позволяет ей самостоятельно составлять оптимальный маршрут. Другие характеристики на данный момент не раскрывают.

TRX — это роботизированная 10-тонная машина, предназначенная для применения "дронов-камикадзе". Система также позволяет самостоятельно запускать барражирующие боеприпасы.

[ + – ] TRX Фото: General Dynamics

Среди других задач, которые способен выполнять робот — это разведка, радиоэлектронная борьба, а также транспортировка припасов. Другие детали также на данный момент не раскрываются.

[ + – ] TRX Фото: General Dynamics

Напомним, в США показали робопса-снайпера, который способен вести огонь и передвигаться без оператора. Также был представлен новый квадракоптер, обладающий лучшей камерой инфракрасного спектра.