Повністю автономні. У США представили новий вид бойових роботів (фото)

Бойова машина Katalyst може самостійно розпізнати, навести і знищити мету. А представлений TRX може сам запускати дрони-камікадзе.

Компанія General DynamicsLand Systems представила нове сімейство бойових робот, які здатні самостійно вести вогонь і пересуватися. Про це повідомила компанія в мікроблозі Twitter.

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Головна особливість бойових машин — автономне прокладання маршруту і ураження цілей без втручання людини. Всього компанія представила два нових типи бронемашин — Katalyst Next Generation Electronic Architecture (NGEV) і TRX.

[ + – ] Katalyst Фото: General Dynamics

Перша оснащується автоматичною гарматою калібром 30-мм. Katalyst має систему розпізнавання цілей, а її гусениці дозволяють долати будь-які перешкоди. Бортове обладнання новинки дозволяє їй самостійно складати оптимальний маршрут. Інші характеристики на даний момент не розкривають.

TRX — це роботизована 10-тонна машина, призначена для застосування "дронів-камікадзе". Система також дозволяє самостійно запускати і курсувати боєприпаси.

[ + – ] TRX Фото: General Dynamics

Серед інших завдань, які здатний виконувати робот — це розвідка, радіоелектронна боротьба, а також транспортування припасів. Інші деталі також на даний момент не розкриваються.

[ + – ] TRX Фото: General Dynamics

Нагадаємо, в США показали робопса-снайпера, який здатний вести вогонь і пересуватися без оператора. Також був представлений новий квадракоптер, що володіє кращою камерою інфрачервоного спектру.