Экс-силовики и бывшие майдановцы: в Беларуси рассказали об участниках партизанских движений (фото)

Активисты из "Буслы Ляцяць" публикуют личные данные силовиков, атакуют их участки дронами и проводят другие акции.

В телеграм-канале "Мая краіна Беларусь" рассказали о создании и участниках группы партизан "Буслы Ляцяць", основанной 13 ноября 2020 года.

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Как утверждается в публикации, среди участников Буслов есть бывшие силовики, люди с боевым опытом и с опытом гражданских противостояний по типу Майдана. Название "Буслы Ляцяць" пришло основателю движения. Бусел — это символичная птица для каждого белоруса.

"Птица приносит каждому по заслугам: кому счастье в дому, кому головню на крышу", — пишут в публикации.

Количество участников партизанского движения держится в секрете. Они начинали в 2020 году свои акции с плакатов, стикеров или граффити, сейчас же их акции стали более масштабными. Например, активисты опубликовали карту со всеми силовиками из КГБ группы "А".

[ + – ] Карта с адресами силовиков Лукашенко

Попасть в группу может любой желающий, кто достиг 18 лет. Часто силовики МВД и КГБ пытаются внедриться в группу, но их быстро вычисляют.

[ + – ] На данный момент место съемки неустановлено

"Человек, ответственный за разведку, начал вызывать подозрения? Операция отменена. Группа не нашла инструмент? Операция отменена. Подозрительная активность возле объекта? Операция отменена", — рассказывает один из участников группы.

Операции все проводятся в несколько этапов, начиная с разведки, завершая ее выполнением. Также их нужно проводить без пересечения участников групп с разными функциональными задачами и без использования средств связи.

Напомним, 25 сентября белорусские партизаны сбросили на базу омоновцев в Минске емкости с горючей смесью. А из-за поддержки убитого Андрея Зельцера в Беларуси задержали уже 200 человек.