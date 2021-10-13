Екссиловики та колишні майданівці: в Білорусі розповіли про учасників партизанських рухів (фото)

Активісти з "Буслы Ляцяць" публікують особисті дані силовиків, атакують їхні ділянки дронами та проводять інші акції.

У телеграм-каналі "Мая краіна Беларусь" розповіли про створення та учасників групи партизан "Буслы Ляцяць", заснованої 13 листопада 2020 року.

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Як стверджується в публікації, серед учасників Буслов є колишні силовики, люди з бойовим досвідом і з досвідом громадянських протистоянь за типом Майдану. Назва "Буслы Ляцяць" прийшла засновнику руху. Бусел — це символічний птах для кожного білоруса.

"Птах приносить кожному по заслугах: кому щастя в будинку, кому головешку на дах", — пишуть у публікації.

Кількість учасників партизанського руху тримається в секреті. Вони починали у 2020 році свої акції з плакатів, стікерів або графіті, зараз же їхні акції стали масштабнішими. Наприклад, активісти опублікували карту з усіма силовиками з КДБ групи "А".

[ + – ] Карта з адресами силовиків Лукашенко

Потрапити в групу може будь-хто, хто досяг 18 років. Часто силовики МВС і КДБ намагаються потрапити в групу, але їх швидко вираховують.

"Людина, відповідальна за розвідку, почала викликати підозри? Операцію скасовано. Група не знайшла інструмент? Операцію скасовано. Підозріла активність біля об'єкта? Операцію скасовано", — розповідає один із учасників групи.

Операції всі проводять у кілька етапів, починаючи з розвідки, завершуючи її виконанням. Також їх потрібно проводити без перетину учасників груп із різними функціональними завданнями і без використання засобів зв'язку.

Нагадаємо, 25 вересня білоруські партизани скинули на базу омонівців у Мінську ємності з горючою сумішшю. А через підтримку вбитого Андрія Зельцера в Білорусі затримали вже 200 чоловік.