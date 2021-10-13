ВСУ показали противоминные тральщики для внедорожников Хамви (фото)

Установка способна выдержать взрыв мощностью до 12 кг в тротиловом эквиваленте, а ее вес составляет 2,6 тонны.

Вооруженные силы Украины показали на выставке минные тральщики Spark, которые крепятся к внедорожникам Хамви. Об этом сообщает Милитарный.

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Украинская армия получила тральщики в рамках американской технической помощи. Автомобиль Хамви с минным тральщиком предназначены для проработки проходов на минных полях, сопровождения колонн военной техники в условиях мин, а также для проработки самодельных взрывных фугасов и устройств.

[ + – ] Вес трала - 2,6 тонны Фото: mil.in.ua

Использования Spark возможно на машинах с защитой от мин. Для работы комплекса применяется гидравлика для создания необходимого давления и пневмоподвеска для обеспечения прохождения катков по рельефу местности. Без пневмоподвески и гидравлики вероятен пропуск мины из-за отсутствия постоянного контакта катков с землей.

Вес трала — 2,6 тонны, он способен выдержать 12 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Сообщается, что на вооружении ВСУ находится несколько сотен внедорожников Хамви как в стандартном варианте, так и в виде эвакуационных машин.

Напомним, курсанты ВСУ провели учения с антидроновыми ружьями для поражения беспилотников.

15 января Украина получила от США 20 Хамви и около 100 катеров.