ЗСУ показали протимінні тральщики для позашляховиків Гамві (фото)

Установка здатна витримати вибух потужністю до 12 кг у тротиловому еквіваленті, а її вага становить 2,6 тонни.

Збройні сили України показали на виставці мінні тральщики Spark, які кріпляться до позашляховиків Гамві. Про це повідомляє Мілітарний.

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Українська армія отримала тральщики в межах американської технічної допомоги. Автомобіль Гамві з мінним тральщиком призначені для опрацювання проходів на мінних полях, супроводу колон військової техніки в умовах мін, а також для опрацювання саморобних вибухових фугасів і пристроїв.

[ + – ] Вага трала — 2,6 тонни Фото: mil.in.ua

Використання Spark можливе на машинах із захистом від мін. Для роботи комплексу застосовується гідравліка для створення необхідного тиску і пневмопідвіска для забезпечення проходження ковзанок по рельєфу місцевості. Без пневмопідвіски і гідравліки імовірний пропуск міни через відсутність постійного контакту ковзанок із землею.

Вага трала — 2,6 тонни, він здатний витримати 12 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті.

Повідомляється, що на озброєнні ЗСУ знаходиться кілька сотень позашляховиків Гамві як у стандартному варіанті, так і у вигляді евакуаційних машин.

Нагадаємо, курсанти ЗСУ провели навчання з антидроновими рушницями для ураження безпілотників.

15 січня Україна отримала від США 20 Гамві та майже 100 катерів.