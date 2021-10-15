Прибыло в Одессу: поврежденное судно "Балта" отбуксировали в порт (видео)

Военным удалось локализировать аварию и остановить затопление корабля. До одесского порта его буксировало три буксира: один от Змеиного до Одессы, а затем два в сам порт.

Судно размагничивания "Балта" прибыло в Одессе после аварийной ситуации при швартовании на острове Змеиный. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

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Как отмечают в публикации, несмотря на штормовые условия, экипажу удалось локализовать аварию на корабле, что позволило остановить подтопление отсеков корабля. Главную роль в решении ситуации сыграла подготовка личного состава. Сообщается, что с 2020 года в Военно-морских силах проводят учения по борьбе за живучесть корабля.

[ + – ] На скриншоте буксировка судна "Балта" Фото: mil.in.ua

Заявляется, что недавно судно прошло первый за 30 лет ремонт, что также позитивным образом сказалось на сохранении корабля. В ближайшее время "Балту" отремонтируют, чтобы оно и дальше могло выполнять задачи в составе ВМС Украины.

[ + – ] Видео повреждений судна

Экипаж судна, который не был задействован в спасательной операции, был эвакуирован 14 октября с судна. Все военные чувствуют себя хорошо.

С места аварии в Одессу "Балту" буксировал поисково-спасательный буксир "Сапфир" казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба". Возле одесского порта продолжили буксировку судна "Кентавр" и "Сфинкс" морпорта.

Напомним, 13 октября судно "Балта" потерял ход, в результате аварии у него было затоплено два отсека. Авария произошла из-за ухудшения погоды, высота волн доходила до 2 метров. На следующий день его удалось взять на буксир.