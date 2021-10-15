Прибуло до Одеси: пошкоджене судно "Балта" відбуксирували в порт (відео)

Військовим вдалося локалізувати аварію і зупинити затоплення корабля. До одеського порту його буксирували три буксири: один від Зміїного до Одеси, а потім два в сам порт.

Судно розмагнічування "Балта" прибуло в Одесі після аварійної ситуації при швартуванні на острові Зміїний. Про це повідомляє пресслужба ВМС України в Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як відзначають в публікації, не дивлячись на штормові умови, екіпажу вдалося локалізувати аварію на кораблі, що дозволило зупинити підтоплення відсіків корабля. Головну роль у вирішенні ситуації зіграла підготовка особового складу. Повідомляється, що з 2020 року у Військово-морських силах проводять навчання з боротьби за живучість корабля.

[ + – ] На скріншоті буксирування судна "Балта" Фото: mil.in.ua

Заявляється, що недавно судно пройшло перший за 30 років ремонт, що також позитивним чином позначилося на збереженні корабля. Найближчим часом "Балту" відремонтують, щоб воно і далі могло виконувати завдання у складі ВМС України.

[ + – ] Відео пошкоджень судна

Екіпаж судна, який не був залучений в рятувальній операції, був евакуйований 14 жовтня з судна. Всі військові відчувають себе добре.

З місця аварії в Одесу "Балту" буксирував пошуково-рятувальний буксир "Сапфір" казенного підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба". Біля одеського порту продовжили буксирування судна "Кентавр" і "Сфінкс" морпорту.

Нагадаємо, 13 жовтня судно "Балта" втратило хід, в результаті аварії у нього було затоплено два відсіки. Аварія сталася через погіршення погоди, висота хвиль сягала 2 метрів. На наступний день його вдалося взяти на буксир.