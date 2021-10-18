Россия провела массовую высадку тактического десанта в оккупированном Крыму

В ходе маневров войска государства-агрессора отрабатывали уничтожение "бандформирований", прибывших на полуостров "с целью проведения терактов".

Россия провела масштабные учения по высадке мотострелковых подразделений Черноморского флота на территории оккупированного Крыма. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

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Высадка прошла на полигоне Опук, в ней участвовали экипажи около 20 штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ. Согласно сценарию учений, "условные бандформирования проникли на территорию республики с целью проведения терактов и дестабилизации обстановки".

[ + – ] Ми-8АМТШ, иллюстрационное фото

"Десантирование личного состава осуществлялось по-штурмовому из положения зависания вертолетов над землей с использованием канатных и других специальных средств. Прикрытие высадки тактического десанта обеспечили ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", — сообщили в Минобороны РФ.

[ + – ] Ка-52 "Аллигатор", иллюстрационное фото

Всего в учениях принимают участие 8 тысяч военных, среди которых члены подразделения баз дислоцированных в оккупированных Абхазии и Южной Осетии, а также Армении, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии. Маневры проводятся при помощи 350 единиц вооружения и военной техники.

Напомним, подобные маневры в оккупированном Крыму войска государства-агрессора проводили в конце сентября. Тогда были задействованы различные виды вооружения, в том числе пулеметы "Печенег", реактивные огнеметы "Шмель", автоматические гранатометы и снайперское вооружение.

Ранее в октябре на административной границе с Крымом украинские экипажи тактических ракетных комплексов "Точка У" провели учения.