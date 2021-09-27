Россия начала масштабные учения десантников в оккупированном Крыму

Всего к учениям привлекли около двух тысяч российских военных и продлятся они три дня на восточной части полуострова.

В оккупированном Россией Крыму начались масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков российских ВДВ, прибывших на полуостров из Новороссийска, сообщает в понедельник, 27 сентября ТАСС.

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Всего в учениях примут участие порядка двух тысяч военных и более ста единиц боевой и специальной техники.

Учения проходят на полигоне Опук (восточная часть Крыма) и продлятся три дня.

"Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой выполнят упражнения боевых стрельб", – проинформировали в Минобороны РФ.

Сообщается, что в учениях будут задействованы различные виды вооружения, в том числе пулеметы "Печенег", реактивные огнеметы "Шмель", автоматические гранатометы и снайперское вооружение.

Напомним, в августе Вооруженные силы РФ провели масштабные учения в южной части России, Абхазии, Южной Осетии и на территории оккупированного Крыма.

Фокус писал о том, что в июле на фоне украино-американских Sea Breeze-2021 Черноморский флот России провели учения танкистов на полигоне в оккупированном Крыму.

Также сообщалось, что в апреле танковые и артиллерийские резервы ВСУ провели масштабные учения около админграницы с Крымом.