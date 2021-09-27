Росія почала масштабні навчання десантників в окупованому Криму

Усього до навчань залучили майже дві тисячі російських військових і триватимуть вони три дні на східній частині півострова.

В окупованому Росією Криму почалися масштабні навчання десантно-штурмового й артилерійського полків російських ВДВ, які прибули на півострів із Новоросійська, повідомляє в понеділок, 27 вересня, ТАСС.

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Усього в навчаннях візьмуть участь майже дві тисячі військових і понад сто одиниць бойової та спеціальної техніки.

Навчання проходять на полігоні Опук (східна частина Криму) і триватимуть три дні.

"Підрозділи відпрацюють ведення оборони, в процесі чого виконають вправи бойових стрільб", — поінформували в Міноборони РФ.

Повідомляється, що в навчаннях будуть задіяні різні види озброєння, зокрема кулемети "Печеніг", реактивні вогнемети "Джміль", автоматичні гранатомети і снайперське озброєння.

Нагадаємо, в серпні Збройні сили РФ провели масштабні навчання в південній частині Росії, Абхазії, Південної Осетії і на території окупованого Криму.

Фокус писав про те, що в липні на тлі українсько-американських Sea Breeze-2021 Чорноморський флот Росії провели навчання танкістів на полігоні в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що в квітні танкові й артилерійські резерви ЗСУ провели масштабні навчання біля адмінкордону з Кримом.