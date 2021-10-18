Росія провела масову висадку тактичного десанту в окупованому Криму

У ході маневрів війська держави-агресора відпрацьовували знищення "бандформувань", які прибули на півострів "із метою проведення терактів".

Росія провела масштабні навчання з висадки мотострілкових підрозділів Чорноморського флоту на території окупованого Криму. Про це в понеділок, 18 жовтня, повідомила пресслужба міністерства оборони РФ.

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Висадка відбулася на полігоні Опук, у ній брали участь екіпажі близько 20 штурмових вертольотів Мі-8АМТШ. Згідно зі сценарієм навчань, "умовні бандформування проникли на територію республіки з метою проведення терактів і дестабілізації обстановки".

[ + – ] Мі-8АМТШ, ілюстративне фото

"Десантування особового складу здійснювалося по-штурмовому з положення зависання вертольотів над землею з використанням канатних та інших спеціальних засобів. Прикриття висадки тактичного десанту забезпечили ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор", — повідомили в Міноборони РФ.

[ + – ] Ка-52 "Алігатор", ілюстративне фото

Усього в навчаннях беруть участь 8 тисяч військових, серед яких члени підрозділу баз дислокованих в окупованих Абхазії та Південній Осетії, а також Вірменії, сили Чорноморського флоту та Каспійської флотилії. Маневри проходять за допомогою 350 одиниць озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, подібні маневри в окупованому Криму війська держави-агресора проводили в кінці вересня. Тоді були задіяні різні види озброєння, у тому числі кулемети "Печеніг", реактивні вогнемети "Джміль", автоматичні гранатомети та снайперське озброєння.

Раніше в жовтні на адміністративному кордоні з Кримом українські екіпажі тактичних ракетних комплексів "Точка У" провели навчання.